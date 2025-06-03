نصف نهائي دوري الامم الاوروبية.. موعد مباراة البرتغال وألمانيا في النهائيـــات وميعاد مباراة فرنســـا

الرياض - كتبت رنا صلاح - تتواصل منافسات دوري الأمم الأوروبية في نسختها الرابعة، حيث بلغت البطولة مرحلة نصف النهائي بمباراتين من العيار الثقيل. يلتقي المنتخب البرتغالي مع نظيره الألماني، بينما تجمع المباراة الأخرى بين إسبانيا وفرنسا، في أجواء تنافسية عالية ينتظرها عشاق الكرة الأوروبية.

البرتغال × ألمانيا نصف نهائي دوري الامم الاوروبية

تقام مباراة نصف النهائي الأولى بين البرتغال وألمانيا يوم الأربعاء 4 يونيو 2025 على ملعب أليانز أرينا بمدينة ميونخ.

الساعة: 9:45 مساءً بتوقيت الكويت والسعودية

8:45 مساءً بتوقيت القاهرة

المنتخب البرتغالي يدخل المباراة بقائمة شابة مدعومة بعدد من الأسماء المخضرمة، في حين يسعى المنتخب الألماني للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور لحسم التأهل إلى النهائي.

إسبانيا × فرنسا كلاسيكو متجدد

في نصف النهائي الثاني، يواجه منتخب إسبانيا نظيره الفرنسي يوم الخميس 5 يونيو 2025 على ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد.

الساعة: 9:45 مساءً بتوقيت الكويت والسعودية

8:45 مساءً بتوقيت القاهرة

موعد مباراة المانيا والبرتغال بنصف نهائي الأمم الأوروبية 2025 germany vs portugal بصــوت خليل البلوشي عبر القنوات الناقلة

المواجهة تعتبر من أكثر المباريات ترقبًا، حيث تتميز بتاريخ طويل من التنافس. إسبانيا تعتمد على أسلوب اللعب الجماعي، بينما تملك فرنسا ترسانة هجومية قوية بقيادة مبابي.

القنوات الناقلة

من المقرر أن تُنقل المباراتان عبر شبكة beIN SPORTS في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما تُعرض عبر عدد من القنوات الأوروبية المفتوحة أو المدفوعة مثل:

ZDF الألمانية

TF1 الفرنسية

وبعض المنصات الرقمية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA).

تعد مباريات نصف النهائي في دوري الأمم الأوروبية فرصة لرؤية كرة قدم عالية المستوى. الجماهير تنتظر بفارغ الصبر لمعرفة من سيحجز بطاقتي العبور إلى المباراة النهائية، في بطولة أصبحت تحظى بمتابعة جماهيرية متزايدة مع كل نسخة جديدة.