الرياض - كتبت رنا صلاح - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكابتن أيمن الرمادي المدير الفني للفريق الفوز على نظيره فاركو بثنائية نظيفة في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الكروي الحالي.

مشاركة بعد غياب.. الزمالك يستعيد نجمه قبل مباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر 2025

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره فريق بيراميدز في نهائي كأس مصر للموسم الكروي الحالي، وذالك يوم الخميس المقبل في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

دونجا جاهز لمباراة بيراميدز في نهائي الكأس

أكد مصدر مسئول، أنه قد شارك نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء أمس الاثنين على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة بيراميدز المُقبلة في نهائي كأس مصر للموسم الكروي الحالي.

وقد وضح المصدر، أنه قد جاء ذلك عقب الاطمئنان على حالته بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فاركو الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز، بعدما خضع للأشعة وأثبتت إصابته بكدمه في الضلوع، وعدم وجود شرخ أو كسور.

وقد أشار المصدر، إلى أنه قد خاض دونجا، الفقرة التأهيلية، بجانب تدريبات الكرة بشكل طبيعي بصحبة زملائه بالفريق وأصبح اللاعب جاهزا لمباراة بيراميدز.