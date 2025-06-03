الرياض - كتبت رنا صلاح - تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة إلى واحدة من أقوى وأهم مواجهات القارة الأوروبية، حين يلتقي منتخبا ألمانيا والبرتغال في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية 2024-2025. المباراة المرتقبة التي ستقام على ملعب “أليانز أرينا” في ميونخ تعد صدامًا كرويًا من العيار الثقيل يجمع بين تاريخ الألمان وقوة البرتغاليين، في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين.

موعد مباراة المانيا والبرتغال بنصف نهائي الأمم الأوروبية 2025 germany vs portugal بصــوت خليل البلوشي عبر

المباراة ليست مجرد مواجهة رياضية مباراة ألمانيا والبرتغال، بل اختبار حقيقي لطموحات الجيل الجديد من كلا المنتخبين، وفرصة للاقتراب من منصة التتويج الأوروبية.

التاريخ: الأربعاء، 4 يونيو 2025

التوقيت: الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

الملعب: أليانز أرينا – ميونخ، ألمانيا

المناسبة: نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

القنوات الناقلة للمباراة

ستُنقل مباراة ألمانيا والبرتغال عبر مجموعة من القنوات الرياضية التي تملك حقوق بث البطولة، وعلى رأسها:

beIN SPORTS HD 4 – القناة الناقلة الحصرية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تطبيق TOD – البث المباشر عبر الإنترنت بجودة عالية.

القنوات الأوروبية مثل قناة RTP البرتغالية وقنوات ZDF الألمانية قد تبث المباراة محليًا.

وسيكون المعلق العُماني الشهير خليل البلوشي حاضرًا على الميكروفون، لينقل الإثارة بصوته الحماسي الذي اعتاد عليه الجمهور العربي.

لمحة عن المواجهة

تُعد هذه المواجهة المرتقبة الأولى من نوعها بين ألمانيا والبرتغال في إطار دوري الأمم الأوروبية، إلا أن المواجهات التاريخية بين المنتخبين لطالما حملت الإثارة والندية.

ألمانيا تدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد عروض قوية في دور المجموعات.

البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو، تطمح لتكرار إنجازها بالتتويج الأول في 2019.

المدرب الألماني يسعى لتجديد دماء “الماكينات” بينما البرتغال تعتمد على مزيج من الخبرة والشباب.

التشكيل المتوقع للمنتخبين

