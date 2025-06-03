الرياضة

أهلي جدة يواجه أياكس وسيلتك استعدادًا للموسم الجديد ضمن بطولة "كأس كومو" الودية

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أهلي جدة يواجه أياكس وسيلتك استعدادًا للموسم الجديد ضمن بطولة "كأس كومو" الودية

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أحمد جودة - القاهرة -  

 

يستعد نادي أهلي جدة، بطل دوري أبطال آسيا للنخبة، لانطلاق موسمه الجديد من خلال مشاركته في بطولة "كأس كومو" الودية التي يستضيفها نادي كومو الإيطالي في نهاية شهر يوليو المقبل، بمشاركة نخبة من الأندية الأوروبية.

وأعلن نادي كومو الإيطالي رسميًا عن تفاصيل البطولة الرباعية التي ستُقام في الفترة من 23 إلى 27 يوليو، بمشاركة كل من سيلتك الأسكتلندي، بطل الدوري المحلي، وأياكس أمستردام، وصيف الدوري الهولندي، بالإضافة إلى الفريق المستضيف كومو، الذي أنهى موسمه في المركز العاشر ضمن جدول الدوري الإيطالي.

وتأتي هذه المشاركة في إطار استعدادات للموسم الكروي الجديد، حيث يهدف النادي إلى رفع مستوى الجاهزية الفنية والبدنية عبر الاحتكاك بفرق أوروبية عريقة وذات خبرات واسعة على الساحة الدولية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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