نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهلي جدة يواجه أياكس وسيلتك استعدادًا للموسم الجديد ضمن بطولة "كأس كومو" الودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد نادي أهلي جدة، بطل دوري أبطال آسيا للنخبة، لانطلاق موسمه الجديد من خلال مشاركته في بطولة "كأس كومو" الودية التي يستضيفها نادي كومو الإيطالي في نهاية شهر يوليو المقبل، بمشاركة نخبة من الأندية الأوروبية.

وأعلن نادي كومو الإيطالي رسميًا عن تفاصيل البطولة الرباعية التي ستُقام في الفترة من 23 إلى 27 يوليو، بمشاركة كل من سيلتك الأسكتلندي، بطل الدوري المحلي، وأياكس أمستردام، وصيف الدوري الهولندي، بالإضافة إلى الفريق المستضيف كومو، الذي أنهى موسمه في المركز العاشر ضمن جدول الدوري الإيطالي.

وتأتي هذه المشاركة في إطار استعدادات الأهلي للموسم الكروي الجديد، حيث يهدف النادي إلى رفع مستوى الجاهزية الفنية والبدنية عبر الاحتكاك بفرق أوروبية عريقة وذات خبرات واسعة على الساحة الدولية.