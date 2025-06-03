الرمادي: كل ما قيل عن الفريق "زوبعة في فنجان".. ونهائي بيراميدز يحتاج شجاع

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أحمد جودة - القاهرة - قال أيمن الرمادي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن مباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر هي حدث كبير، ومواجهة مهمة جدًا للفريق الأبيض.

مدرب الزمالك: كل ما قيل عن الفريق "زوبعة في فنجان".. ونهائي بيراميدز يحتاج شجاع

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل اللقاء: "الزمالك وصل لحالة جيدة قبل المباراة رغم تولي الجهاز الفني المسؤولية الفنية منذ ثلاثة أسابيع وأيام قليلة، وأشكر اللاعبين شكرًا عميقًا على تركيزهم، وتعاملت مع لاعبين رائعين، وبمنتهى الصراحة لم أكن أتخيل أنهم في وقت قصير سيعرفون ملامح أسلوب اللعب الذي اعتمد عليه، وهذا أمر جيد جدًا".

وتابع أيمن الرمادي قائلًا: "كل ما أرجوه أن يحالفنا التوفيق في المباراة المقبلة لأن هذه ستكون خطوة كبيرة جدًا لإسعاد الملايين من جماهير الزمالك، وأجدد شكري للاعبي الفريق خاصة اللاعبين الكبار أمثال شيكابالا وعمر جابر وعبد الله السعيد الذين ساعدوني كثيرًا وسعدت بالعمل معهم، وأستمتع بالعمل معهم وبأفكارهم".

وواصل المدير الفني: "أمتلك فريقًا مجتهدًا جدًا، وكل ما أُثير في الفترة الماضية كان زوبعة في فنجان، لأن الفريق يضم مجموعة مميزة من اللاعبين، وأنا محظوظ بالعمل مع لاعبي الزمالك، والفريق قد يكون في حاجة إلى 3 أو 4 لاعبين على أقصى تقدير، والزمالك يضم قائمة مميزة وأريد اللاعبين أن يثقوا في أنفسهم، ويلعبوا بشجاعة، وكل ما أطلبه منهم هو أن يكون لديهم ثقة في أنفسهم".

وأضاف: "قبل أن أعمل في الزمالك كان تقديري للاعبي الفريق مختلفًا عن تقديري لهم بعد العمل معهم، بسبب ما يتردد عن الفريق والقائمة، ولكن بعد العمل معهم وجدت أنهم نخبة اللاعبين في مصر، وهم الأفضل وسيُثبتون ذلك يومًا بعد يوم، وهناك من يُقلل من أداء الفريق، وسيُثبتون في لقاء بيراميدز أنهم ذو كفاءة كبيرة، ويستطيعون في المواقف الكبيرة أن يُثبتوا أنهم لاعبون كبار، وتقديري لهم قبل العمل معهم مختلف تمامًا عن تقديري لهم بعد تولي قيادة الفريق، وبعد العمل معهم علمت القدرات الحقيقية لكل لاعب وقيمتهم الفنية، وهؤلاء اللاعبون تعرضوا للظلم فيما نُسب إليهم لأنهم ملتزمون جدًا ومحترفون ويحبون النادي ويخلصون له، وعملت معهم في ظروف قاسية جدًا، وظهر معدنهم الأصلي في كل تدريب، وأريدهم أن يلعبوا بتحرر وبحرية، وأي نتيجة إيجابية بسبب كفاءة اللاعبين وإجادتهم، لأنهم لاعبون رائعون".

وتحدث الرمادي عن انتظام الزمالك في معسكر مبكر قبل لقاء بيراميدز قائلًا: "فضلنا الانتظام في معسكر كي نكون قريبين من بعض ونقرأ أفكار بعض، خاصة وأن فترات التدريب قصيرة جدًا، والوقت عملية مميتة، والمعسكر بالنسبة لنا مهم جدًا".

وفيما يخص اللاعبين المصابين قال: "إذا بحثنا على جوجل عن أكثر سؤال تم توجيهه لمدير فني في تاريخ الكرة العالمية والمصرية سيكون السؤال الذي تم توجيهه لي عن المصابين في النادي، وهذا السؤال تكرر بصورة كبيرة، والمشكلة تكمن في مدى جاهزية اللاعبين العائدين من الإصابة وقدرتهم على المشاركة في المباريات، وأي لاعب بالفريق قادر على سد الفراغ، وقد يكون اللاعب المصاب تماثل للشفاء من الإصابة لكنه غير جاهز فنيًا، وسيتم تقدير مدى جاهزيتهم للقاء المقبل".

وأضاف المدير الفني: "أركز مع فريقي بغض النظر عن المنافس، ومباراة نهائي الكأس ليست مواجهة سهلة، واهتمامي الأكبر مع فريقي، ونحترم فريق بيراميدز وقدراته".

واختتم أيمن الرمادي تصريحاته قائلًا: "أتمنى أن يحالفني التوفيق في لقاء بيراميدز في وجود أعداد كبيرة من الجماهير، وكما قلت جمهور الزمالك هم الحلقة الأقوى ونحتاجهم جدًا في مباراة بيراميدز المقبلة في نهائي كأس مصر، ونتمنى إسعادهم في اللقاء".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بيراميدز يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي في نهائي كأس مصر.