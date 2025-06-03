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أحمد جودة - القاهرة - أكد أيمن الرمادي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الفريق يضم مجموعة مميزة من اللاعبين الذين أثبتوا التزامهم وقدراتهم العالية منذ تولي الجهاز الفني المسؤولية، مشيرًا إلى أن كل ما أثير في الفترة الماضية عن ضعف الفريق ليس سوى "زوبعة في فنجان".

الرمادي: لاعبونا نخبة الكرة المصرية وتعرضوا للظلم.. وأثق في قدرتهم على التألق أمام بيراميدز

وقال الرمادي، خلال تصريحاته قبل مواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر، إنه شعر بالدهشة من مدى التزام اللاعبين وقدرتهم على استيعاب طريقة لعبه في وقت قصير، مشيدًا بتفانيهم في التدريبات ورغبتهم في تحقيق النجاح. وأضاف: "أنا محظوظ بالعمل مع هؤلاء اللاعبين، وتقديري لهم اختلف تمامًا بعد أن عملت معهم عن تقديري السابق بناءً على ما كان يُقال عن الفريق".

وأوضح المدير الفني أن الزمالك لا يحتاج سوى ثلاثة أو أربعة تدعيمات على الأكثر، مؤكدًا أن القائمة الحالية تضم نخبة من أفضل اللاعبين في مصر، وأنهم سيُثبتون جدارتهم في نهائي الكأس. كما طالب لاعبيه بالثقة والشجاعة، واللعب بتحرر دون ضغوط، مشيرًا إلى أن "أي نتيجة إيجابية ستحققها هذه المجموعة ستكون بفضل كفاءتهم الفنية".

وختم الرمادي حديثه بالتأكيد على أن الظروف الصعبة التي واجهها الفريق كشفت المعدن الحقيقي للاعبين، قائلًا: "هؤلاء اللاعبون تعرضوا لظلم كبير، لكنهم محترفون ومخلصون ويحبون النادي، وأنا فخور بالعمل معهم".