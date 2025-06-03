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أحمد جودة - القاهرة - قال أيمن الرمادي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن مباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر هي حدث كبير، ومواجهة مهمة جدًا للفريق الأبيض.

الرمادي: نهائي الكأس محطة فارقة والزمالك جاهز بفضل لاعبيه الكبار

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل اللقاء: "الزمالك وصل لحالة جيدة قبل المباراة رغم تولي الجهاز الفني المسؤولية الفنية منذ ثلاثة أسابيع وأيام قليلة، وأشكر اللاعبين شكرًا عميقًا على تركيزهم، وتعاملت مع لاعبين رائعين، وبمنتهى الصراحة لم أكن أتخيل أنهم في وقت قصير سيعرفون ملامح أسلوب اللعب الذي اعتمد عليه، وهذا أمر جيد جدًا".

وأتم أيمن الرمادي قائلًا: "كل ما أرجوه أن يحالفنا التوفيق في المباراة المقبلة لأن هذه ستكون خطوة كبيرة جدًا لإسعاد الملايين من جماهير الزمالك، وأجدد شكري للاعبي الفريق خاصة اللاعبين الكبار أمثال شيكابالا وعمر جابر وعبد الله السعيد الذين ساعدوني كثيرًا وسعدت بالعمل معهم، وأستمتع بالعمل معهم وبأفكارهم".

