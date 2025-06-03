نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يوجّه الشكر لـ بدر رجب بعد نهاية مهمته في قطاع الناشئين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وجّه النادي الأهلي الشكر والتقدير للكابتن بدر رجب، المدير الفني لقطاع الناشئين، على جهوده المخلصة وعطائه الكبير طوال فترة توليه المسؤولية، ودوره البارز في تطوير الأداء الفني داخل القطاع.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة التخطيط، اليوم، مع الكابتن محمد يوسف، المدير الرياضي، لمناقشة استعدادات قطاع الكرة للموسم الجديد، حيث تم التأكيد على الامتنان الكامل للكابتن بدر رجب، مع إقرار جميع حقوقه التعاقدية.

وفي سياق آخر، يغادر الفريق الأول بالنادي الأهلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، غدًا الأربعاء، للمشاركة في منافسات النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية، والتي تقام خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 13 يوليو المقبل.