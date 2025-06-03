نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنتر ميلان يعلن رحيل سيميوني إنزاغي.. والهلال السعودي يراقب التطورات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، بشكل رسمي، انتهاء علاقة التعاون مع المدير الفني سيميوني إنزاغي، وذلك عقب خسارة الفريق نهائي دوري أبطال أوروبا. وفي سياق متصل، أفاد موقع "ذا أثلتيك" بأن المدرب الإيطالي بات قريبًا من التوقيع مع نادي الهلال السعودي.

وكان إنتر قد خسر نهائي دوري الأبطال أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 5-0 في المباراة التي أُقيمت على ملعب "أليانز أرينا" بمدينة ميونخ الألمانية، ليحقق الفريق الباريسي اللقب القاري للمرة الأولى في تاريخه.

وجاءت نهاية مشوار إنزاغي مع إنتر بعد موسم شاق، خسر خلاله لقب الدوري الإيطالي في الجولة الأخيرة لصالح نابولي بفارق نقطة واحدة، وخرج من نصف نهائي كأس إيطاليا، رغم بلوغه نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي.

وخلال فترة تدريبه للنيراتزوري التي امتدت لأربعة مواسم منذ عام 2021، نجح إنزاغي (49 عامًا) في قيادة الفريق لتحقيق جميع البطولات المحلية: الدوري الإيطالي موسم 2023-2024، كأس إيطاليا في مناسبتين، وكأس السوبر الإيطالي ثلاث مرات.

وبحسب تقارير صحافية إيطالية، فقد تلقى إنزاغي عرضًا رسميًا من نادي الهلال السعودي لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة، التي تتضمن مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة الأميركية.

يُذكر أن إنزاغي تولى تدريب إنتر ميلان قادمًا من لاتسيو، الذي قضى معه خمسة مواسم ناجحة على المستوى المحلي.