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أحمد جودة - القاهرة - تسائل الإعلامي محمد شبانة عن الموقف القانوني لمسألة موعد نهاية عقد احمد سيد زيزو مع الزمالك في ظل إصرار إدارة الزمالك على انتهائه في نهاية شهر يونيو ومطالبتهم بوقف انتقاله لأي نادي قبل هذا الموعد.

شبانة يتسائل: ما الفرق بين نهاية عقد ديانج مع الخلود ونهاية عقد زيزو مع الزمالك

وقال شبانة خلال برنامجه من الآخر والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن مسئولي اتحاد الكرة يصرون ان نهاية عقود اللاعبين تنتهي بنهاية موسمهم المحلي في حين ان الوضع مختلف خارجيا في الدوريات الأخرى.

وأضاف شبانة أن الأهلي نفسه يواجه مشكلة في ضم لاعبه المالي إليو ديانج لقائمة المونديال لنفس السبب ويحتاج إلى موافقة كتابية من ناديه السعودي والذي يضغط على اللاعب للتنازل عن بقية مستحقاته للموافقة على مشاركته في المونديال.

وتسائل شبانة عن الفرق بين نهاية عقد ديانج مع الخلود السعودي ونهاية عقد زيزو مع الزمالك في ظل حالة الغموض في اللوائح في مصر.