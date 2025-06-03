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أحمد جودة - القاهرة - أكد دودو الجباس لاعب فريق بيراميدز، أن ما يتردد عن تواجده في نادي بيراميدز بسبب علاقته المميزة مع ممدوح عيد المدير التنفيذي عبث وغير صحيح.

الجباس: الحديث عن تواجدي في بيراميدز بسبب علاقتي مع ممدوح عيد "عبث"

وقال الجباس في تصريحات مع كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم : ممدوح عيد كون فريق ومجموعة من الناجحين في منظومة بيراميدز، ومنظومة بيراميدز ليست اشخاص معينة انما مجموعة من الاشخاص قادرين على تحقيق النجاح.

وأضاف:انا اهم حاجة هي استقرار فريق بيراميدز وتحقيق بطولات، انا سعيد بتواجدي وسط هذه المجموعة التي بها طموح، وكل ما يحتاج مني من دقائق اقدم المطلوب مني على اكمل وجه، وطبعا بحب ممدوح عيد لتواجده وسط مجموعة ناجحين ولاعيبة ناجحين.

وتابع: عقب هذا الموسم لم احسم قراري سواء بالاستمرار أو الاعتزال ولكن انا قادر على العطاء لمواسم تالية في الملاعب.

وواصل: إبراهيم عادل يستاهل الاحتراف في أوربا في الوقت الحالي لإنه افضل لاعب في مصر هذا الموسم، وهو بيبقى قاعد معايا في الاوضة، وهو نضج كثيرا وافضل من زيزو وإمام عاشور، ولا يقارن بأي لاعب واللعب في كأس العالم شرف كبير، ولعب الاهلي هذا الموسم في كأس العالم للاندية شرف لمصر.

وتابع: احنا مبسوطين باللي وصلناله ومن حقنا نفرح لان احنا وصلنا بعد تعب وهناك اشياء اخرى برا عن بيراميدز، وطوينا صفحة افريقيا من اجل تتويج بطولة كأس مصر واحنا اعتدنا على الضغط.

وواصل: هحاول نسيطر على مشاعرنا من اجل التتويج بكأس مصر، وسنحتفل شوية انهاردة بليل ببطولة افريقيا، وانا مبسوط بوضع بيراميدز وسط الكبار واحلى كلمة بسمعها تستاهلوا الحصول على افريقيا من الناس، والناس مقدرة جيدا فيما وصلنا له.

وأكمل: محدش هياخد مكان الاهلي أو الزمالك، ونتمنى ان تكون جميع الفرق في مستواها المعهود، وانا عايز كل الفرق في مستواها ومين قال ان الفلوس هتعمل فرقة.