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أحمد جودة - القاهرة - أكد دودو الجباس لاعب فريق بيراميدز، أن إبراهيم عادل لاعب فريق بيراميدز، هو الأفضل في مصر في هذا التوقيت.

وقال الجباس في تصريحات مع كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: وجهة نظري هذا هو الوقت الأفضل لاحتراف إبراهيم عادل في أوروبا عقب التتويج بدوري أبطال إفريقيا.

الجباس: إبراهيم عادل أفضل من زيزو وإمام عاشور ولا يقارن بأي لاعب

وأضاف: إبراهيم عادل يستاهل الاحتراف في أوربا في الوقت الحالي لإنه افضل لاعب في مصر هذا الموسم، وهو بيبقى قاعد معايا في الاوضة، وهو نضج كثيرا وافضل من زيزو وإمام عاشور، ولا يقارن بأي لاعب واللعب في كأس العالم شرف كبير، ولعب الاهلي هذا الموسم في كأس العالم للاندية شرف لمصر.

وتابع: احنا مبسوطين باللي وصلناله ومن حقنا نفرح لان احنا وصلنا بعد تعب وهناك اشياء اخرى برا عن بيراميدز، وطوينا صفحة افريقيا من اجل تتويج بطولة كأس مصر واحنا اعتدنا على الضغط.

وواصل: هحاول نسيطر على مشاعرنا من اجل التتويج بكأس مصر، وسنحتفل شوية انهاردة بليل ببطولة افريقيا، وانا مبسوط بوضع بيراميدز وسط الكبار واحلى كلمة بسمعها تستاهلوا الحصول على افريقيا من الناس، والناس مقدرة جيدا فيما وصلنا له

وأكمل: محدش هياخد مكان الاهلي أو الزمالك، ونتمنى ان تكون جميع الفرق في مستواها المعهود، وانا عايز كل الفرق في مستواها ومين قال ان الفلوس هتعمل فرقة.