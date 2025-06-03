نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة السعودية والبحرين في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب السعودية تدريباته لمواجهة صعبة ونارية مع نظيره البحريني يوم الخميس القادم الموافق 5/6/2025 في لقاء مرتقب بينهم بستاد البحرين الوطني ضمن منافسات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.
موعد مباراة السعودية والبحرين
وتبدأ صافرة انطلاق مباراة السعودية والبحرين مساء اليوم في تمام الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 8:00 بتوقيت أبوظبي.
القنوات الناقلة لمباراة السعودية والبحرين
تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات
تردد القناة 11566.
- عمودي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.
تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات
تردد 11054.
- أفقي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.