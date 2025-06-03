الرياضة

موعد مباراة السعودية والبحرين في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

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موعد مباراة السعودية والبحرين في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة السعودية والبحرين في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب السعودية تدريباته لمواجهة صعبة ونارية مع نظيره البحريني يوم الخميس القادم الموافق 5/6/2025 في لقاء مرتقب بينهم بستاد البحرين الوطني ضمن منافسات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.

موعد مباراة السعودية والبحرين

وتبدأ صافرة انطلاق مباراة السعودية والبحرين مساء اليوم في تمام الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 8:00 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والبحرين

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.
- عمودي.
- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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