استعدادا للمشاركة فـي كأس العالم .. منتخبنا لكرة اليد الشاطئية للناشئين يكثف استعداداته قبل السفر إلى تونس

كتب ـ بدر الزدجالي:

يكثف منتخبنا الوطني للناشئين لكرة اليد الشاطئية تحت 17 سنة، استعداداته قبل المشاركة في منافسات نهائيات كأس العالم لكرة اليد الشاطئية، والتي من المقرر ان تقام على شاطئ مامايا بمدينة الحمامات التونسية خلال الفترة من 17 إلى 22 يونيو الجاري، وذلك من خلال الحصص التدريبية التي يخوضها بشكل مستمر على الملاعب الرملية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر تحت اشراف المدرب الوطني جابر البلوشي ومساعده عارف البلوشي وبمشاركة ثلاثة عشر لاعبا، تم اختيارهم للمشاركة في المعسكر الداخلي على ان يتم اختيار عشرة لاعبين للتواجد في المعسكر الخارجي والنهائيات. ويسعى منتخبنا في هذه المشاركة للظهور بشكل مشرف، كما عهده المنتخب الأول الذي نجح هو الآخر في التأهل الى نهائيات كاس العالم القادمة للرجال والظفر بلقب القارة الاسيوية قبل ايام، ويملك منتخب الناشئين مجموعة جيدة من الأسماء التي برزت بشكل جيد خلال الفترة الماضية ويسعى الجهاز الفني إلى تكثيف تلك الحصص والبرامج التدريبية في العاصمة مسقط قبل السفر يوم 11 من الشهر الحالي إلى تونس حيث من المقرر ان يخوض المنتخب عددا من المباريات الودية مع المنتخبات المشاركة والدخول في معسكر قبل المشاركة في النهائيات. وسعى الجهاز الفني والاداري للمنتخب الى تأمين عدد من تلك اللقاءات الودية بهدف الوقوف على اخر استعدادات المنتخب وتجهيز اللاعبين فنية وبدنيا ونفسيا قبل خوض غمار منافسات المجموعة الاولى بجوار منتخبات ايران واسبانيا وبورتوريكو. وتشهد نهائيات كأس العالم مشاركة 32 فريقا للرجال والفتيات وسيفتتح منتخبنا مشواره في البطولة أمام المنتخب الايراني الحاصل على الميدالية البرونزية في بطولة 2022 وذلك يوم 17 يونيو الجاري ويلعب مباراتين في اليوم الثاني للبطولة يوم 18 يونيو الجاري حيث ستكون المباراة الأولى امام منتخب اسبانيا بطل النسخة الأولى عام 2017 م والمباراة الختامية في الدور الأول امام منتخب بورتوريكو الوافد الجديد للبطولة . وقد اختار المدرب الوطني جابر البلوشي ومساعده عارف البلوشي 13 لاعبا للدخول في تدريبات المنتخب ويشرف على التدريبات المدرب الوطني حمود الحسني مدرب منتخبنا الوطني الاول لكرة اليد الشاطئية، واللاعبون المختارون للمعسكر الداخلي هم : وليد بن ناصر البلوشي والخطاب بن نصر الحسني و محمد بن بدر الحسني و لؤي بن علي السليماني و يزين بن محمد البريكي وعبدالعزيز بن عبدالله المعمري و راشد بن ناصر الدغيشي وماجد بن عبدالسلام الغيلاني و سالم بن فلاح العلوي وسالم بن عبدالله العلوي وعبدالله بن سعود الرزيقي و سالم بن خالد العريمي و عماد بن محمد الغيلاني. وينص نظام البطولة بأن تلعب جميع المنتخبات في الدور الاول مباراة واحدة في اليوم الاول ومباراتين في اليوم الثاني يتأهل الاول والثاني من كل مجموعة الى الدور الثاني الذي يلعب بنظام خروج المغلوب من مباراة واحد لتلعب بعد ذلك الفرق التي لم تتأهل مباريات تحديد المراكز . أما المجموعات الثلاث الاخرى، فتتكون من المجموعة الثانية منتخبات كل من المجر و ألمانيا وتنزانيا وكينيا والمجموعة الثالثة تونس الدولة المستضيفة وتايلاند والمكسيك وجزر كوك والمجموعة الرابعة الأرجنتين والبرازيل وأوروجواي والسنغال . وتعد هذه البطولة الثالثة في تاريخ البطولة والمرة الثانية التي تُقام فيها في أفريقيا بعد انطلاقتها الأولى عام 2017 في موريشيوس حيث تُوّج بلقب الرجال المنتخب الاسباني وسيدات المجر والبطولة الثانية كانت في اليونان عام 2022 حيث تُوّج بلقب الرجال منتخب كرواتيا وإسبانيا للسيدات بالميدالية الذهبية.