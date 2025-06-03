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أحمد جودة - القاهرة - وجه النادي الأهلي الشكر إلى بدر رجب، المدير الفني لقطاع الناشئين عما قدمه من جهد وعطاء طوال فترة توليه المسئولية، ومساهمته في تطوير الجانب الفني للقطاع.

الأهلي يوجه الشكر لبدر رجب ويؤكد تقديره لمساهماته في قطاع الناشئين

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التخطيط اليوم مع محمد يوسف المدير الرياضي لمناقشة استعادادات قطاع الكرة للموسم الجديد.

وأكد الحضور على التقدير الكامل للكابتن بدر رجب، وإقرار حقوقه التعاقدية.