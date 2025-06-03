الفيصل الزبير يخطف كأس الفئة الذهبية للتحمل فـي سباق دراماتيكي

رفع علم سلطنة عمان على حلبة مونزا الإيطالية

الفيصل الزبير : فخور برفع علم سلطنة عمان وحصد الكأس الذهبية

خطف المتسابق الدولي الفيصل بن خالد الزبير كأس الفئة الذهبية على حلبة مونزا الايطالية، ضمن الجولة الثانية من تحدي جي تي العالمي 2025 من «أيه دبليو أس» لكأس سباقات التحمل مع الفريق العماني (المنار للسباقات) ومحتلا المركز الرابع في الترتيب العام للسباق بين 59 سيارة من مختلف المصانع في سباق دراماتيكي شهدته الحلبة على مدار ثلاث ساعات من الاثارة والمتعة، ليكرر الفيصل مرة اخرى تواجده على منصات التتويج في الموسم الحالي. وقدم ثلاثي فريق المنار الفيصل وزملاؤه كلينجمان وبن تاك على متن سيارة بي أم دبليو «أم 4 جي تي 3 إيفو» مستوى كبيرا خلال مجريات السباق، ومع الاستراتيجية الجيدة التي عمل عليها فريق «دبليو أر تي»، المشرف فنيا على السيارة والفريق نجحوا في قلب موازين السباق لصالحهم رغم الانطلاقة المتاخرة للفريق، والتي كانت في المركز السابع في الفئة الذهبية والمركز 28 في الترتيب العام للسباق.

ويُقسم تحدي جي تي العالمي إلى كأس سباقات السرعة القصيرة، وكأس سباقات التحمل التي استضافت حلبة مونزا الجولة الثانية منه، بعد جولة بول ريكار الافتتاحية.

ورغم التأهل بالمركز السابع في مونزا، إلا أن الثلاثي الفيصل الزبير وينز كلينجمان وبن تاك اتبع استراتيجية توقفات صيانة مثالية، مع شق طريقهم عبر الترتيب في سباقٍ كانت مدته ثلاث ساعاتٍ، وشهد رفع الأعلام الصفراء عدة مراتٍ، مع اجتياز خط النهاية بالمركز الرابع الإجمالي، والتفوق على تسعة منافسين للفوز في فئة الكأس الذهبي. وجاء فريق «فيرستابن دوت كوم» للسباقات بالمركز الثاني بفارقٍ كبير عن الصدارة على متن سيارة أستون مارتن، بينما أكمل فريق تريسور أتيمبتو للسباقات مراكز منصة التتويج لفئة الكأس الذهبي. ومع الانطلاق من المركز السابع في فئة الكأس الذهبي، تواجد الفيصل الزبير بالمركز الثامن في المراحل المبكرة من السباق لحين رفع الأعلام الصفراء على كامل المسار بعد حوالي 20 دقيقة، حيث تواجد فريق كراج 59 في الصدارة في تلك المرحلة أمام فريق «سي أس أيه» للسباقات. بعد ذلك، رُفعت الأعلام الخضراء لمواصلة السباق بعد مضي نصف ساعة على الانطلاق، وتمكن الفيصل الزبير من استعادة مركزه السابع، وحافظ على تركيزه ليتقدم إلى المركز السادس الذي احتفظ به لحين رفع الأعلام الصفراء مجددًا مع تبقي حوالي ساعة و50 دقيقة على نهاية السباق. استلام بن تاك بعدها لمهام القيادة كان مثاليًا، وبدون أية مشاكل، ليحكم سيطرته على صدارة السباق عند مواصلة المنافسات متفوقًا على سيارة ماكلارين لفريق كراج 59 ومن ثم سيارة أستون مارتن لفريق فيرستابن دوت كوم، كانت الفروقات بسيطة بين السيارات الستة الأولى في فئة الكأس الذهبي ولكن تاك حافظ على صدارته لـ 48 لفة مع تبقي 68 دقيقة على انتهاء السباق. وقبل أقل من ساعة على نهاية السباق، رُفعت الأعلام الصفراء على كامل المسار مجددًا، أثناء تواجد تاك في الصدارة، ومن ثم تمت مواصلة السباق مع تبقي 54 دقيقة، وكان هناك تغيير ناجح للسائقين مع استلام كلينغمان لمهام القيادة، وليتمكن الفريق من توسيع أفضليته على سيارة أستون مارتن وعلى فريق أوبتيموم موتورسبورت. وكانت هناك أعلام صفراء للمرة السابعة مع تبقي 31 دقيقة على نهاية السباق، ولكن كلينجمان احتفظ بصدارة فئة الكأس الذهبي، والمركز الرابع في الترتيب العام، ومن ثم رُفعت الأعلام الصفراء مجددًا مع تبقي ثلاث دقائق فقط على انتهاء السباق الذي كانت مدته 84 لفة. ويتجه الآن تحدي جي تي العالمي 2025 من «أيه دبليو أس» لكأس سباقات التحمل إلى حلبة سبا فرانكورشان، والتي تستضيف سباق 24 ساعة في سبا فرانكورشان العريق بين 25 و29 يونيو.

التجارب الحرة والتأهيلية

وكان فريق المنار للسباقات من فريق دبليو أر تي قد أكمل فترةً قصيرةً من التجارب غير الرسمية يوم الجمعة مع تسجيل الفيصل الزبير لتوقيت 1:46.840 دقيقة. أُقيمت التجارب الحرة صباح السبت، بمشاركة السيارات العشرة في فئة الكأس الذهبي، وسجل التوقيت الأسرع فريق نورديك للسباقات على متن سيارة مرسيدس بقيادة الياباني كوتاكا كازوكو. بينما سجل تاك أفضل توقيتٍ لفريق المنار للسباقات من فريق «دبليو أر تي» وقدره 1:46.345 دقيقة ليتواجد بالمركز الخامس. اما الفترة التمهيدية للتصفيات شهدت تواجد فريق المنار للسباقات بالمركز الثامن، مع تسجيل توقيت 1:46.694 دقيقة بينما كانت الصدارة من نصيب فريق فيرستابن دوت كوم للسباقات على متن سيارة أستون مارتن. تواجد فريق المنار للسباقات من فريق «دبليو أر تي» بالمركز السادس في فئة الكأس الذهبي في القسم الأول من التصفيات حيث سجل كلينجمان توقيت 1:46.101 دقيقة. بينما سجل تاك توقيت 1:45.826 دقيقة في القسم الثاني، وأنهى الفيصل الزبير القسم الثالث بتسجيل توقيت 1:46.848 دقيقة. ومع جمع أوقات مراحل التصفيات الثلاثة، فإن فريق المنار للسباقات من فريق «دبليو أر تي» بالمركز السابع، بينما حقق فريق كراج 59 قطب الانطلاق الأول.

الفيصل الزبير:

قال المتسابق الدولي الفيصل الزبير: أنا سعيد بالفوز بفئة الكأس الذهبي وهذه نتيجةٌ تشبه الحلم، خصوصًا وأننا انطلقنا من المركز السابع مع بداية السباق، وتمكنا من التقدم بشكل جيد حتى نهاية السباق والحصول على المركز الاول في الفئة الذهبية والرابع في الترتيب العام. واضاف بان الاستراتيجية التي عمل بها فريق المنار للسباقات من «دبليو أر تي» كانت مثاليةً ووضعتنا في المقدمة، كما أن سرعتنا كانت جيدة طوال مجريات الجولة. واشار: تحقيق المركز الرابع في الترتيب الإجمالي، والفوز بفئتنا، إنجاز مذهل، وأنا فخور برفع علم سلطنة عُمان عاليًا، وهدفنا الآن تحقيق المزيد من الإنجازات. فخور برفع علم سلطنة عمان وحصد الكأس الذهبية