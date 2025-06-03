روما ـ أ.ف.ب: كشف المدافع المخضرم فرانتشيسكو أتشيربي سبب رفضه الانضمام إلى المنتخب الإيطالي لمباراتيه ضد النروج ومولدافيا في تصفيات مونديال 2026، معتبرا «أني لست جزءا من مشروع الجهاز الفني» لأبطال العالم أربع مرات، واستدعي ابن الـ37 عاما من قبل المدرب لوتشانو سباليتي إلى تشكيلة المنتخب لأول مرة منذ مارس لخوض المباراتين المقررتين في السادس والتاسع من الشهر الحالي في أوسلو وريجو إيميليا (شمال البلاد)، لكن وبعد خسارته وفريقه إنتر نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جرمان الفرنسي 0-5 السبت الماضي أعلن أنه لن ينضم إلى معسكر «أتزوري». وأكد أتشيربي أن قراره ليس مرتبطا بالهزيمة التاريخية التي تلقاها إنتر في ميونيخ، بل بأنه ليس على اتفاق مع المدرب سباليتي، متحدثا عن قلة الاحترام تجاهه من أولئك الذين «يقودون المجموعة»، أي المنتخب.

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