عبر ثلاث مراحل تدريبية .. شركة بي. بي. عمان وعمان للإبحار يطلقان النسخة الثانية من برنامج «أبحر بحرية»

أعلنت شركة بي. بي. عُمان بالتعاون مع مؤسسة عُمان للإبحار، عن إطلاق النسخة الثانية من برنامج «أبحر بحرّية»، المبادرة الأولى من نوعها في المنطقة، والتي تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال رياضة الإبحار الشراعي. ومن المقرر أن يُنفذ البرنامج عبر ثلاث مراحل تدريبية تحتضنها مدرستا المصنعة والموج للإبحار الشراعي، حيث سيتم تأهيل 100 شاب وشابة من ذوي الإعاقة، على أن يتم اختيار 20 منهم لاحقاً للانضمام إلى صفوف المنتخب الوطني للشباب للفئة العمرية من 15 إلى 20 عاماً. وتحدث خميس بن محمد العنـبوري، مدير عام القسم التجاري في عُمان للإبحار عن البرنامج قائلاً: «يسعدنا إطلاق النسخة الثانية من برنامج «أبحر بحرية»، ومواصلة تقديم المزيد من الفرص لتمكين الشباب من ذوي الإعاقة، لقد أثبت البرنامج في نسخته الأولى أن رياضة الإبحار الشراعي قادرة على إحداث تأثير إيجابي مستدام في حياة المشاركين من ذوي الإعاقة، إلى جانب ما تعززه من مهارات حياتية مهمة مثل التعلم والعمل الجماعي والمشاركة الفاعلة. نتطلع إلى تعريف 100 شاب وشابة بهذه الرياضة والتأكيد أن الإبحار الشراعي رياضة متاحة للجميع دون استثناء «. من جانبه، علق إبراهيم الهنائي مدير الاستثمار الاجتماعي بشركة بي. بي. عُمان والكويت وقطر قائلاً: « يُعد برنامج «أبحر بحرّية» أحد النماذج الملهمة في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث استفاد من النسخة الأولى التي أُطلقت في عام 2019 أكثر من 110 مشاركين، وأسهم البرنامج في تأسيس أول فريق وطني للإبحار البارالمبي، والذي ضم 25 لاعباً متميزاً مثلوا السلطنة في نحو 10 بطولات محلية ودولية. ونحن في شركة بي. بي. عُمان نفخر بمواصلة الاستثمار في مثل هذه المبادرات النوعية، التي تُحدث أثراً إيجابياً مستداماً في المجتمع». وفر برنامج «أبحر بحرّية» الفرصة للأشخاص الذين لا يمتلكون خبرة سابقة في رياضة الإبحار الشراعي، لاكتساب المهارات والتطور والمنافسة على الصعيدين المحلي والدولي. ويواصل فريق أبحر بحرّية حالياً تدريباته المكثفة استعداداً لخوض سلسلة من البطولات، حيث يستهل مشاركاته في بطولة هانسا للإبحار الشراعي بمدينة ويماوث في المملكة المتحدة خلال الفترة من 13 إلى 15 يونيو الجاري، قبل أن يعود للمنافسة في بطولة عُمان للإبحار من 17 إلى 21 أغسطس، وأسبوع المصنعة للإبحار خلال الفترة من 16 إلى 22 أكتوبر وأخيراً بطولة العالم للإبحار الشراعي للأشخاص ذوي الإعاقة (النسخة الأولى) والتي تقام خلال الفترة من تاريخ 30 نوفمبر إلى 8 ديسمبر.