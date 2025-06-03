الرياضة

موعد مباراة فلسطين والكويت في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

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موعد مباراة فلسطين والكويت في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة فلسطين والكويت في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب فلسطين مع نظيره الكويت في لقاء قوي وحاسم بينهم يوم الخميس القادم الموافق 5/6/2025 بستاد جابر الأحمد الدولي ضمن منافسات الجولة 9 من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.

موعد مباراة فلسطين والكويت

وتبدأ صافرة انطلاق مباراة فلسطين والكويت مساء اليوم في تمام الساعة 9:15 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 10:15 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة فلسطين والكويت

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.
- عمودي.
- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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