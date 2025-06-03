نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة فلسطين والكويت في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب فلسطين مع نظيره الكويت في لقاء قوي وحاسم بينهم يوم الخميس القادم الموافق 5/6/2025 بستاد جابر الأحمد الدولي ضمن منافسات الجولة 9 من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.

موعد مباراة فلسطين والكويت

وتبدأ صافرة انطلاق مباراة فلسطين والكويت مساء اليوم في تمام الساعة 9:15 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 10:15 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة فلسطين والكويت

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.