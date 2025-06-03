نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة إسبانيا وفرنسا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب إسبانيا لمواجهة صعبة وحاسمة مع نظيره الفرنسي يوم الخميس الموافق 5 يونيو الحالي في لقاء قوي بينهم بستاد مرسيدس بنز ارينا ضمن منافسات نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

موعد مباراة إسبانيا وفرنسا

وتنطلق صافرة بداية مباراة إسبانيا وفرنسا مساء الخميس في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 11:00 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وفرنسا

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.