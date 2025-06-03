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أحمد جودة - القاهرة - أكد دودو الجباس لاعب فريق بيراميدز، أن احتفال لاعبي الفريق عقب نهاية مباراة سيراميكا كليوباترا ببطولة الدوري المصري الممتاز، لم يكن مرتبا.

دودو الجباس: نؤمن أننا الأبطال الحقيقيين للدوري ولذلك احتفالنا عقب نهاية مواجهة سيراميكا

وقال الجباس في تصريحات مع كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: بيراميدز هو بطل الدوري الممتاز، فمينفعش حد يقول انتوا خسرتوا مباراتين أو غيره، ولكن احنا نافسنا لاخر مباراة

وأضاف: احنا مخسرناش الدوري كورة ولكن هناك اثرت على استمرار المنافسة وهناك شئ خارجي بشهادة الجميع، ولا يوجد اتفاق بشان الاحتفال عقب مباراة سيراميكا كليوباترا، كان لا بد من مساعدة رابطة الاندية لبيراميدز بسبب نهائي إفريقيتا

وتابع: احنا مبسوطين باللي وصلناله ومن حقنا نفرح لان احنا وصلنا بعد تعب وهناك اشياء اخرى برا عن بيراميدز، وطوينا صفحة افريقيا من اجل تتويج بطولة كأس مصر واحنا اعتدنا على الضغط

وواصل: هحاول نسيطر على مشاعرنا من اجل التتويج بكأس مصر، وسنحتفل شوية انهاردة بليل ببطولة افريقيا، وانا مبسوط بوضع بيراميدز وسط الكبار واحلى كلمة بسمعها تستاهلوا الحصول على افريقيا من الناس، والناس مقدرة جيدا فيما وصلنا له

وأكمل: محدش هياخد مكان الاهلي أو الزمالك، ونتمنى ان تكون جميع الفرق في مستواها المعهود، وانا عايز كل الفرق في مستواها ومين قال ان الفلوس هتعمل فرقة

وواصل: هذا الوقت هو المناسب لرحيل ابراهيم عادل لأوروبا، ويستاهل لإنه افضل لاعب في مصر هذا الموسم، وهو بيبقى قاعد معايا في الاوضة، وهو نضج كثيرا وافضل من زيزو وإمام عاشور، ولا يقارن بأي لاعب واللعب في كأس العالم شرف كبير، ولعب الاهلي هذا الموسم في كأس العالم للاندية شرف لمصر.