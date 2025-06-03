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أحمد جودة - القاهرة - تحدث دودو الجباس لاعب فريق بيراميدز، على تتويج فريق ببطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب صن داونز الجنبو إفريقي، للمرة الأولى في تاريخ النادي.

دودو الجباس: بطولة كأس مصر منحت لاعبي بيراميدز الثقه في التتويج ببطولة دوري ابطال إفريقيا

وقال الجباس في تصريحات مع كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: ما حدث هو تكليل لمجهود السنوات الماضية وليس الموسم دا، وهذا الموسم كنا مصدقين ان احنا هنعمل حاجة كبيرة ونحقق بطولات، وضاف: عشان تبني فريق بطل هذا يحتاج إلى مزيد من الوقت، وبطولة كأس مصر منحت لاعبي بيراميدز الثقه في التتويج ببطولة دوري ابطال إفريقيا

وتابع: رائيت العديد من الاشياء طوال مسيرتي وكل مرحلة لها متطلبات معينة، واوضة اللبس بها تفاصيل معينة، في تفاصيل كتير تحتاج إلى اصحاب الخبرات، انا بالنسبالي مش في مرحلة لعب انا قدمت الكثير ولعبت كأساسي في جميع الاندية التي لعبت بها.

وأردف: انا اهم حاجة هي استقرار فريق بيراميدز وتحقيق بطولات، انا سعيد بتواجدي وسط هذه المجموعة التي بها طموح، وكل ما يحتاج مني من دقائق اقدم المطلوب مني على اكمل وجه، وطبعا بحب ممدوح عيد لتواجده وسط مجموعة ناجحين ولاعيبة ناجحين

وواصل: ممدوح عيد كون فريق ومجموعة من الناجحين في منظومة بيراميدز، ومنظومة بيراميدز ليست اشخاص معينة انما مجموعة من الاشخاص قادرين على تحقيق النجاح،

وواصل: عقب هذا الموسم لم احسم قراري سواء بالاستمرار أو الاعتزال ولكن انا قادر على العطاء لمواسم تالية في الملاعب