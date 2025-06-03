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أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإعلامي كريم رمزي عن انتقال رامي ربيعة مدافع الأهلي السابق، إلى صفوف العين الإماراتي.

كريم رمزي: ترقبوا مواجهة منتظرة بين مرموش وربيعة في كأس العالم للأندية

وقال كريم رمزي في برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: تحدث مع رامي ربيعة عقب انتقاله إلى العين الإماراتي والذي ابدى غضبه ممن البعض الذي ردد انتقاله إلى بيراميدز.

واضاف: رامي ربيعة أخبرني أنه فضل الصمت طوال الفترة الماضية، بسبب علاقته بالنادي الأهلي، لا سيما أنه قدم للأهلي الكثير وان علاقته بالأهلي لن تنقطع.

وواصل: انتظروا مواجهة مرتقبة بين رامي ربيعة مع العين الإماراتي أمام مانشستر سيتي بقيادة عمر مرموش في كأس العالم للاندية.

وعلى جانب أخر أكد كريم رمزي أنه تواصل مع مصدر داخل الأهلي مؤكدا أن زيزو سيتواجد بشكل طبيعي مع الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية

وواصل: مسؤول في الأهلي أكد لي عقب بيان الزمالك بشأن زيزو، أن اللاعب سيتواجد بشكل طبيعي مع الأهلي في كأس العالم للأندية.