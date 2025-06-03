نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك: الموسم الكروي ينتهي مع نهايه كأس الرابطة وعقد زيزو ينتهي ١ يوليو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اكد مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك " رفض ذكر اسمه، أن الموسم الكروي سينتهي بنهاية كل المسابقات، أي بعد انتهاء بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

الزمالك: الموسم الكروي ينتهي مع نهايه كأس الرابطة وعقد زيزو ينتهي ١ يوليو

وقال المصدر في تصريحات خاصة مع الإعلامي كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية عبر اديو ميجا إف إم: هناك 3 أسانيد قانونية يستند عليها مجلس الزمالك في أزمته مع زيزو.

وأضاف المصدر: الأسانيد الثلاثة، عو أن عقد زيزو ينتهي بنهاية كل السمابقات، أي بعد انتهاء كأس رابطة الأندية المحترفة، والسند التاني هو أن الموسم سينتهي بنهاية شهر يونيو على سيستم الاتحاد الدولي فيفا، وبالتالي لا يحق لزيزو الرحيل قبل هذه المدة.

وتابع المصدر: السند الثالث هو أن أخر قسط في عقد زيزو هو يوم 1 يوليو، وبالتالي لا يحق لزيزو اللاعب مع الأهلي في كأس العالم للأندية.