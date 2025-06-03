الرياض - كتبت رنا صلاح - ولد محمود الخطيب المعروف بلقب “بيبو”، في 30 أكتوبر 1954 ويبلغ من العمر 70 عامًا حتى يونيو 2025، بدأ مسيرته الكروية في سن مبكرة، حيث انضم إلى ناشئي النادي الأهلي، وتدرج حتى أصبح أحد أبرز نجوم الفريق الأول.

“محمود الخطيب”.. لن تصدق كم تبلغ ثروته بعد تدريب الأهلي وعمره الحقيقي والبطولات التي حققها!!

تقدر ثروة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري وأسطورة كرة القدم، بنحو 1.5 إلى 1.7 مليون دولار أمريكي، وفقًا لتقارير إعلامية مختلفة، حقق هذه الثروة من خلال مسيرته الرياضية المتميزة وعمله في مؤسسة الأهرام، بالإضافة إلى مشاركته في مجالات التحليل الرياضي والإدارة الرياضية.

بالإضافة إلى ذلك، يعرف محمود الخطيب بإسهاماته في تطوير النادي الأهلي، حيث شهدت ميزانية النادي نموًا كبيرًا خلال فترة رئاسته، مما يعكس نجاحه في تعزيز الموارد المالية للنادي.

البطولات والإنجازات

كلاعب:

الدوري المصري الممتاز: 10 مرات.

كأس مصر: 5 مرات.

دوري أبطال إفريقيا: مرتان (1982، 1987).

كأس الكؤوس الإفريقية: مرتان.

كأس الأمم الإفريقية مع منتخب مصر

أفضل لاعب إفريقي

سجل الخطيب 159 هدفًا في 275 مباراة مع الأهلي، و24 هدفًا في 54 مباراة مع منتخب مصر، مما يجعله من أبرز الهدافين في تاريخ الكرة المصرية.

كرئيس للنادي الأهلي:

منذ توليه رئاسة النادي في 2017 حقق الأهلي تحت قيادته:

الدوري المصري الممتاز: 5 مرات.

5 مرات. كأس مصر: 3 مرات.

3 مرات. ك أس السوبر المصري: 6 مرات.

6 مرات. دوري أبطال إفريقيا: 4 مرات (2020، 2021، 2023، 2024).

4 مرات (2020، 2021، 2023، 2024). كأس السوبر الإفريقي: مرتان.

مرتان. برونزية كأس العالم للأندية: 3 مرات (2020، 2021، 2023).

3 مرات (2020، 2021، 2023). كأس الإنتركونتيننتال

بذلك يصل إجمالي بطولاته مع الأهلي كلاعب ورئيس إلى 40 بطولة، مما يعزز مكانته كأحد أعظم الشخصيات في تاريخ النادي.

الجوائز والتكريمات

جائزة إنجاز العمر : من مهرجان الأفضل تقديرًا لمسيرته الرياضية.

من مهرجان الأفضل تقديرًا لمسيرته الرياضية. جائزة الكنانة للتميز الرياضي: من نقابة المهن الرياضية.

محمود الخطيب يظل رمزًا للنجاح والتفاني في عالم الرياضة المصرية، حيث جمع بين المهارة كلاعب والرؤية القيادية كرئيس للنادي الأهلي، مما جعله أيقونة في تاريخ الكرة المصرية والإفريقية.