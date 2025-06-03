الرياض - كتبت رنا صلاح - في السنوات الأخيرة، تحوّل الحديث عن ثروات اللاعبين من مجرد فضول جماهيري إلى مؤشر على نجاحاتهم وشعبيتهم حول العالم، عثمان ديمبيلي، واحد من أبرز نجوم كرة القدم الأوروبية، ليس مجرد جناح سريع في الملعب، بل هو اليوم اسم تجاري واستثماري أثار فضول الجماهير والمتابعين عن حجم ثروته، وأصوله، والخلفية القبلية التي ينتمي إليها.

“عثمان ديمبيلي.. صاحب الكرة الذهبية الجاي؟!".. ثروتة؟ وقبيلته؟ وأسرار عن عيلته وعمره هتخليك تبص له

عثمان ديمبيلي وُلد في 15 مايو 1997، ويبلغ من العمر حاليًا 28 عامًا، وهو فرنسي الجنسية، لكنه ينتمي إلى أصول أفريقية من قبيلة فولاني، وهي واحدة من أكبر القبائل المنتشرة في غرب أفريقيا وتحديدًا في موريتانيا ومالي والسنغال.

مشوار ديمبيلي الكروي

بدأ ديمبيلي مسيرته الاحترافية مع نادي رين الفرنسي، ثم انتقل إلى بوروسيا دورتموند الألماني، حيث لمع اسمه قبل أن ينتقل إلى برشلونة الإسباني بصفقة ضخمة بلغت 105 مليون يورو عام 2017، ليكون أحد أغلى اللاعبين في تاريخ كرة القدم في ذلك الوقت.

حجم ثروة عثمان ديمبيلي

وفقًا لتقارير موقع Celebrity Net Worth، تُقدّر ثروة عثمان ديمبيلي حاليًا بنحو 35 مليون دولار، وهي ثروة جمعها من عقود الأندية، المكافآت، الإعلانات، والاستثمارات العقارية، ورغم أنه يُعرف بتواضعه وقلة ظهوره الإعلامي، إلا أن ديمبيلي يحرص على إدارة أمواله بعناية، مع ميله للحياة الأسرية الهادئة.

تأثيره خارج الملاعب

بعيدًا عن كرة القدم، أصبح ديمبيلي قدوة لكثير من الشباب الأفارقة الطامحين في أوروبا، نظرًا لمسيرته التي بدأت من حي متواضع في فيرنون بفرنسا، وانتهت به إلى اللعب في أكبر الأندية الأوروبية، واستطاع عثمان ديمبيلي أن يصنع لنفسه مكانة مرموقة في عالم كرة القدم، وبنى ثروة تعكس حجم إنجازه، ليصبح من النجوم القلائل الذين دمجوا بين الموهبة والانضباط المالي.