الرياض - كتبت رنا صلاح - صدمة كبيرة تلقتها بعثة الأهلي التي من المقرر أن تسافر خلال الساعات القليلة المقبلة إلى الإمارات ومنها إلى الولايات المتحدة الأمريكية استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية، وخيمت حالة كبيرة من الحزن على اللاعبين وكذلك جمهور الفريق بسبب تلك الصدمة، إذ وضع جمهور النادي الأهلي آمالا كبيرة خلال الفترة الماضية على تقديم أداء جيد خلال مونديال الأندية بل والمنافسة أيضا على اللقب، ويأتي ذلك وسط الدعم الكبير المقدم من مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب للفريق الأول من أجل المنافسة على لقب العالم، كما أعلن المارد الأحمر ترؤس الخطيب للبعثة المسافرة إلى الولايات المتحدة ما زاد من طمأنة الجمهور واللاعبين نظرا للخبرات الكبيرة التي يتمتع بها الخطيب ودوره في دعم وطمأنة وتحفيز اللاعبين.

ورطة كبيرة.. الخطيب يصدم الأهلي قبل ساعات من السفر إلى أمريكا استعدادا للمونديال

وبما أن الرياح لا تأتي دائما بما تشتهي السفن، تعرض الكابتن محمود الخطيب لوعكة صحية مفاجئه خلال ترؤسه لعدد من الاجتماعات اليوم الثلاثاء داخل مقر النادي الأهلي، ومن المقرر أن يخضع رئيس النادي الأهلي خلال ساعات إلى فحوصات طبية لمعرفة سبب حالة الدوار التي تعرض لها.

الخطيب يتعرض لوعكة صحية

وبذلك يتعذر سفر الكابتن محمود الخطيب مع البعثة المشاركة في كأس العالم للأندية، وتقرر تكليف خالد مرتجي برئاسة البعثة، ويأتي ذلك حتى يتمكن الكابتن محمود الخطيب من اللحاق بهم خلال الأيام القليلة المقبلة.

موعد بطولة كأس العالم للأندية

وتنطلق بطولة كأس العالم للأندية يوم 15 من شهر يونيو الجاري في الولايات المتحدة الأمريكية، وتقام هذه المرة بنظام جديد ويشارك فيها 32 فريقا لأول مرة في تاريخ البطولة.

ومن المقرر أن يفتتح الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء مشواره في مونديال الأندية بمواجهة فريق إنتر ميامي الأمريكي، الذي يضم في صفوفه ليونيل ميسي أسطورة كرة القدم.

مواعيد مباريات النادي الأهلي في كأس العالم للأندية

وجاءت مواعيد مباريات النادي الأهلي في كأس العالم للأندية بمرحلة المجموعات على النحو التالي: