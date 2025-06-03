خلاص خلصت.. "عملاق الخليج" يخطف توقيع نجم الأهلي رسميًا مقابل 4 مليون دولار

الرياض - كتبت رنا صلاح - في خطوة جديدة لتعزيز دفاعاته قبل انطلاق كأس العالم للأندية 2025، أعلن نادي العين الإماراتي رسميًا يوم الإثنين تعاقده مع المدافع المصري رامي ربيعة قادمًا من النادي الأهلي في صفقة انتقال حر تمتد حتى صيف عام 2027، وسيحصل اللاعب على نحو 4 مليون دولار خلال مدة عقده.

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يمثل انضمام ربيعة البالغ من العمر 32 عامًا الصفقة السادسة للنادي هذا الصيف والرابع في خط الدفاع في إطار استعداداته للمشاركة التاريخية في المونديال الذي تستضيفه الولايات المتحدة وتنطلق فعالياته يوم 14 يونيو الجاري.

ويفتتح العين مشواره في المجموعة السابعة من البطولة العالمية بمواجهة نارية أمام يوفنتوس الإيطالي، وذلك في اختبار مبكر لقوة الفريق الذي يسعى لترك بصمة دولية بعد تتويجه مؤخرًا بلقب دوري أبطال آسيا 2024.

وفي هذا الصدد، أعرب رامي ربيعة عن سعادته بالانضمام إلى العين مؤكدًا أنه ليس غريبًا عن هذه البطولة إذ سبق له المشاركة في كأس العالم للأندية ست مرات بقميص الأهلي وقال في تصريحات للموقع الرسمي للنادي:”أشارك للمرة السابعة لكن هذه المرة بقميص العين وسأسعى لنقل خبراتي لزملائي الجدد البطولة بنظامها الجديد أكثر صعوبة وتنافسية ما يجعلها تحديًا حقيقيًا”.

وكان العين قد أبرم عددًا من الصفقات القوية استعدادًا للبطولة حيث ضم كل من:

روي باتريسيو حارس مرمى منتخب البرتغال السابق

المغربيان حسين رحيمي ويحيى عبد الخالق

السلوفيني مارسيل راتنيك

النمساوي أديس ياسيتش

يأمل العين في أن تنعكس هذه التعاقدات على الأداء الجماعي للفريق وأن يقدم نسخة مشرفة في أول ظهور له في كأس العالم للأندية بنظامه الجديد.

من سيكون بديل ربيعة في الأهلي؟