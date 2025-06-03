نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميسي لاعب الأسبوع في الدوري الأمريكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

واصل الأسطورة ليونيل ميسي تألقه اللافت بقميص إنتر ميامي، بعدما قاد فريقه لاكتساح كولومبوس كرو 5-1، في الجولة الأخيرة من الدوري الأمريكي، ليُتوّج بجائزة أفضل لاعب في الأسبوع.

ميسي لاعب الأسبوع في الدوري الأمريكي

وسجل ميسي هدفين وصنع 3 في واحدة من أفضل مبارياته هذا الموسم، ليعيد الحياة إلى فريقه الذي فشل في تحقيق أي فوز خلال مبارياته الست الأخيرة في جميع المسابقات.

ويبلغ ميسي 38 عامًا هذا الشهر، إلا أن العمر لم يكن عائقًا أمام إبداعه، إذ رفع رصيده في الدوري هذا الموسم إلى 10 أهداف و6 تمريرات حاسمة خلال 13 مباراة فقط.

بهذا الأداء المذهل، بات "البرغوث" ثاني لاعب في تاريخ الدوري الأمريكي يحقق 5 مساهمات تهديفية أو أكثر في أكثر من مباراة واحدة، بعد أن سبق له فعل ذلك أمام نيويورك ريد بولز في الموسم الماضي.

ويحتل إنتر ميامي حاليًا المركز الثالث في المنطقة الشرقية، ويستعد لخوض منافسات كأس العالم للأندية، بعدما أوقعته القرعة في مجموعة تضم الأهلي المصري، وبورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.