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أحمد جودة - القاهرة -

قاد الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي تدريباته الأولى كمدرب لمنتخب البرازيل استعدادًا لضربة بداية حقبته أمام الإكوادور في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا، والمكسيك.

في أول حصة تدريبية.. أنشيلوتي يبدأ مهمته مع "السيليساو"

وبدأ مدرب ريال مدريد الإسباني سابقًا المران الذي أقيم على مركز تدريبات فريق كورينثيانز في إحدى ضواحي مدينة ساو باولو، بتواجد غالبية اللاعبين الـ25 الذين استدعاهم أنشيلوتي لمواجهتي الإكوادور وباراجواي.

وكان صاحب الـ65 عامًا هو أول من نزل لأرض الملعب، إلى جانب مدرب الحراس، الأسطورة البرازيلي السابق كلاوديو تافاريل، قبل أن يجمعه حديث قصير مع الثنائي كاسيميرو، وريتشارليسون.

ويخرج "السيليساو" لاختبار من العيار الثقيل أمام الإكوادور، وصيفة التصفيات بـ23 نقطة، فجر الجمعة المقبل، قبل أن يستقبل باراجواي بعدها بخمسة أيام، بحثًا عن تحقيق انطلاق قوية مع أنشيلوتي، وتأكيد التأهل رسميًا للمونديال.

ويحتل بطل العالم 5 مرات المركز الرابع برصيد 21 نقطة، بفارق 10 نقاط كاملة عن الغريم التقليدي، منتخب الأرجنتين، الوحيد الذي ضمن تأهله رسميًا لكأس العالم العام المقبل.