الرياضة

الأهلي يعلن تعذر سفر الخطيب مع بعثة الفريق في أمريكا

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الأهلي يعلن تعذر سفر الخطيب مع بعثة الفريق في أمريكا

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يعلن تعذر سفر الخطيب مع بعثة الفريق في أمريكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعذر سفر محمود الخطيب، رئيس النادي، مع بعثة الأهلي التي تتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية غدًا؛ للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، وذلك لحاجته الطارئة لإجراء بعض الفحوصات الطبية عقب حالة «الدوار» التي انتابته أثناء ترؤسه العديد من الاجتماعات بمقر النادي بالجزيرة اليوم..

وتقرر تكليف المهندس خالد مرتجي برئاسة البعثة إلى أن يتمكن رئيس النادي من اللحاق بها خلال الأيام القليلة القادمة.
 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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