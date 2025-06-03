نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: سر رحيل نائب الزمالك من اجتماع اتحاد الكرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نفى الإعلامي محمد شبانة وجود أي خلافات حدثت داخل اجتماع اتحاد الكرة مع ممثلي الاندية تسبب على أثره رحيل هشام نصر نائب رئيس الزمالك وممثله في الاجتماع اعتراضا على بعض القرارات.



وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن هشام نصر اعتذر عن استكمال الاجتماع لظروف ارتباطه بحضور جنازة والدة عمرو الجنايني.

وأضاف شبانة ان البعض حاول الترويج لحدوث خلاف على خلفية أزمة زيزو وانتقاله للأهلي وهذا غير صحيح بالمرة.

