نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: استياء في الأهلي من تعديل موعد بداية الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة أن هناك حالة من الاستياء داخل النادي الأهلي بعد تعديل موعد بداية الدوري الممتاز بعد انتهاء اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية من ١٥ أغسطس ل ٨ أغسطس.

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن إدارة الأهلي فوجئت بتعديل الموعد عقب انتهاء الإجتماع وهو ما يعترض عليه الأهلي بشدة بسبب قصر فترة الراحة السلبية والإعداد للموسم الجديد عقب انتهاء مشاركة الفريق في منافسات كأس العالم والتي يطمح فيها النادي للوصول إلى أبعد مدى.



وأضاف شبانة ان إدارة الأهلي كانت قد وضعت خطة مسبقة لإعداد الفريق للموسم القادم وهو سيتم إعادة جدولتها وضغطها مجددا

