تشيلسي يضم صفقة جديدة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، تعاقده رسميًا مع اللاعب البرتغالي الشاب داريو إيسوغو.

وذكر النادي اللندني في بيان صحافي "يسر تشيلسي تأكيد تعاقده مع داريو إيسوغو لاعب فريق سبورتنغ لشبونة البرتغالي. لاعب خط الوسط، الذي قضى الموسم الماضي معارًا في الدوري الإسباني مع لاس بالماس، هو لاعب دولي مع منتخب البرتغال للشباب تحت 21 عاما، وقع عقدا حتى عام 2033. أهلًا بك في تشيلسي يا داريو".

وسبق أن أعلن سبورتنغ لشبونة عن الصفقة قبل بضعة أشهر، قبل أن يؤكدها الفريق الإنجليزي رسميًا.

ولم يكشف تشيلسي النقاب عن قيمة هذه الصفقة، في الوقت الذي أعلن خلاله سبورتنغ لشبونة عن بيع اللاعب مقابل ما يقرب من 22 مليون يورو.

