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أحمد جودة - القاهرة -

أشاد بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، بمواطنه لويس إنريكي عقب تتويج باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه، بفوز كاسح 5-0 على إنتر ميلانو.

جوارديولا يهنئ إنريكي بعد معادلة إنجازه التاريخي بالثلاثية

وقال جوارديولا: "قدموا موسمًا استثنائيًا... نحن سعداء من أجل إنريكي وأسرته".

بهذا الإنجاز، أصبح إنريكي ثاني مدرب في التاريخ يحقق الثلاثية (الدوري، الكأس، دوري الأبطال) مع فريقين مختلفين، بعد جوارديولا نفسه الذي فعلها مع برشلونة (2009) ومانشستر سيتي (2023).

وكان إنريكي قد قاد برشلونة للثلاثية في موسم 2014-2015. غوارديولا أكد أن السر في النجاح هو الوصول للنهائي من دون إصابات وبأفضل حالة بدنية.