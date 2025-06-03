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أحمد جودة - القاهرة -

دخل نادي تشيلسي في مفاوضات رسمية مع بوروسيا دورتموند للتعاقد مع الجناح الإنجليزي الشاب جيمي جيتينز (20 عامًا)، في صفقة قد تُحسم قبل انطلاق كأس العالم للأندية.

تشيلسي يقترب من ضم جيتينز قبل كأس العالم للأندية

وبحسب صحيفة "تيليجراف"، يستعد تشيلسي لدفع الشرط الجزائي البالغ 50 مليون جنيه إسترليني، وسط اهتمام سابق باللاعب خلال الميركاتو الشتوي.

جيتينز تألق هذا الموسم مع دورتموند، مسجلًا 12 هدفًا في 48 مباراة، وأصبح أصغر إنجليزي يسجل في دوري الأبطال أمام ريال مدريد.

الصفقة تأتي في ظل غموض مستقبل جادون سانشو، الذي انتهت إعارته من مانشستر يونايتد، في وقت يستعد فيه تشيلسي أيضًا لضم ليام ديلاپ من إبسويتش تاون.