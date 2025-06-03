نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميلان يضع مودريتش ضمن أولوياته في ميركاتو الصيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يضع نادي ميلان الإيطالي النجم الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش ضمن أهدافه البارزة في سوق الانتقالات الصيفي 2025، بعد إعلان اللاعب رحيله عن ريال مدريد عقب بطولة كأس العالم للأندية.

ميلان يضع مودريتش ضمن أولوياته في ميركاتو الصيف

ووفقًا لفابريزيو رومانو، فإن المدير الرياضي الجديد لميلان، إجلي تاري، مهتم جدًا بالتعاقد مع مودريتش، ويأمل في إقناعه باللعب في سان سيرو.

ورغم تلقّي مودريتش عروضًا من عدة أندية حول العالم، فإنه لم يتخذ قراره النهائي بعد. صاحب الـ39 عامًا لا ينوي الاعتزال قريبًا، ويطمح في الاستمرار حتى مونديال 2026 مع كرواتيا، ما يجعله هدفًا مغريًا لأندية تسعى للخبرة والجودة في وسط الميدان.