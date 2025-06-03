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أحمد جودة - القاهرة -

أعرب الرئيس النيجيري بولا تينوبو عن تعازيه العميقة لأسر ضحايا حادث انحراف حافلة عن جسر شمال البلاد، كانت تقل رياضيين عائدين من مهرجان رياضي الوطني في ولاية "أوجون" الجنوبية.

رئيس نيجيريا يعزي أسر الرياضيين ضحايا حادث الحافلة المأساوي

يذكر أن الحافلة كانت تقل ما بين 30 إلى 35 شخصًا حسب التقارير الصحفية المحلية وان الحادث أدى إلى مقتل 22 رياضيًا على الأقل وإصابة عدد من الركاب الآخرين،

وأشارت إلى أن الحادث ربما نجم عن "الإرهاق والسرعة الزائدة" بعد رحلة ليلية طويلة تجاوزت ألف كيلومتر.

وقال الرئيس تينوبو: "هذه ضربة قاصمة للبلاد... المهرجان الرياضي كان احتفالًا بالوحدة والتميز، ومنصة لاكتشاف مواهب رياضية ترفع اسم نيجيريا."