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أحمد جودة - القاهرة -

عبّر ريو فرديناند، نجم مانشستر يونايتد السابق، عن حزنه لانتقال الهولندي جيريمي فريمبونج إلى ليفربول، مؤكدًا أنه كان سيشكل إضافة مثالية لأسلوب روبن أموريم في "الشياطين الحمر".

فرديناند: انتقال فريمبونج إلى ليفربول "أوجعني"

وقال عبر قناته على "يوتيوب": "انتقال فريمبونج إلى ليفربول آلمني قليلًا، لأنه كان مناسبًا تمامًا لطريقة لعب أموريم".

وكان فريمبونج قد تألق مع باير ليفركوزن بقيادة تشابي ألونسو، وساهم في تتويج الفريق بثنائية الدوري والكأس من دون هزيمة، قبل أن ينضم رسميًا لليفربول مقابل 29.5 مليون جنيه إسترليني، بعقد يمتد لخمس سنوات، في صفقة جاءت بالتزامن مع إعلان رحيل ترينت ألكسندر-أرنولد إلى ريال مدريد.