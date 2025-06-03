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أحمد جودة - القاهرة -

صرح أوليفر كان، حارس مرمى منتخب ألمانيا وبايرن ميونخ الألماني لكرة القدم السابق، بأنه لن يسعى للاستحواذ على نادي جيروندان بوردو الفرنسي المتعثر.

أوليفر كان يتراجع عن شراء نادي جيروندان بوردو الفرنسي

وكان الحارس المعتزل تقدم بعرض رسمي في يناير الماضي مع مجموعة من المستثمرين لشراء النادي، الذي كان يعد في السابق أحد عمالقة الساحرة المستديرة في فرنسا.

ومع ذلك، وبعد ما وصفه بـ "مناقشات ودراسات مكثفة"، أعلن كان /55 عاما/، عبر حسابه على تطبيق (لينكدإن) انسحابه من خطط الاستثمار، في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين.

وكتب كان: "بعد مراجعة المعلومات المالية والتشغيلية والقانونية التي اطلعنا عليها مؤخرا في نهاية الأسبوع الماضي، قررنا عدم تخصيص نحو 50 مليون يورو (57 مليون دولار) كما هو موضح في خطتنا لإعادة نادي بوردو إلى مكانه الطبيعي في الدوري الفرنسي".

وأُعلن النادي العريق السابق، الذي كان يضم لاعبين فرنسيين بارزين سابقين، من بينهم زين الدين زيدان وآلان جيريس ولاعب بايرن ميونخ الألماني السابق بيكسنتي ليزارازو، إفلاسه في الصيف الماضي، حيث ينافس الآن في دوري الدرجة الرابعة الفرنسي.

وكشفت تقارير إخبارية أن بوردو مثقل بديون تتجاوز 100 مليون يورو (114 مليون دولار).

ولم يعد كان، الذي تولى حراسة مرمى بايرن عندما فاز على بوردو في نهائي كأس الاتحاد الأوروبي عام 1996، إلى كرة القدم منذ تنحيه عن منصب الرئيس التنفيذي للنادي البافاري عام 2023.

وفي العام الماضي، أبدى كان اهتمامه بالاستثمار في أندية كرة القدم، حيث صرح لمجلة (كيكر) الألمانية آنذاك: "الاستثمار في كرة القدم يختلف عن الاستثمار في شركة تصنيع. كرة القدم تتعلق بالثقافة والهوية والمجتمع. إذا كان كل شيء مناسبا، فأنا أتخيل الأمر جيدا".