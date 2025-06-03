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أحمد جودة - القاهرة -

انضم تيم ليمبيرلي، مهاجم فريق كولون، لصفوف فريق هوفنهايم، منافسه ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) في صفقة انتقال حر.

تيم ليمبيرلي لاعب كولون ينضم لهوفنهايم.. ويونيون برلين يوقع عقدًا دائمًا مع أندريه إيليتش

ولعب ليمبيرلي دورا بارزا في بقاء كولون ببوندسليجا خلال الموسم المنصرم، عقب تسجيله 10 أهداف بالمسابقة، فيما أعلن أندرياس شيكر، المدير الرياضي لهوفنهايم، عن انضمام اللاعب وسط تصفيق حار في اجتماع عام تم عقده في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين.

قال شيكر بعد أن تفادى هوفنهايم الهبوط للدرجة الثانية بصعوبة بالغة في مجلس الإدارة: "لقد كان موسما سيئا".

أضاف شيكر "المهم بالنسبة لي هو أن يستعيد هوفنهايم مكانته، وأن نمتلك لاعبين يشجعون الجماهير على العودة إلى الملعب من جديد، وأن نتحد جميعا مرة أخرى".

في المقابل، يمضي نادي يونيون برلين، الذي أنهى أيضا الموسم في النصف الأخير من ترتيب بوندسليجا، في إكمال إجراءات التعاقد مع المهاجم أندريه إيليتش بعقد دائم من فريق ليل الفرنسي.

وقدم اللاعب الصربي موسما رائعا مع فريق العاصمة الألمانية في الموسم المنتهي، عقب تسجيله 7 أهداف في مباريات يونيون برلين الـ14 الأخيرة ببوندسليجا.

وصرح هورست هيلدت، المدير الرياضي ليونيون برلين، في بيان: "انسجم أندريه بشكل ممتاز مع فريقنا في فترة وجيزة، رغم بعض التقلبات خلال الموسم. بفضل أدائه المتميز على أرض الملعب، أثبت أنه قادر على مساعدتنا على المدى الطويل".