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أحمد جودة - القاهرة -

هددت الحكومة البريطانية بمقاضاة المالك السابق لنادي تشيلسي، الروسي رومان أبراموفيتش، لضمان ألا تُوجّه عائدات بيع النادي في عام 2022 لضحايا الحرب في أوكرانيا.

بريطانيا تهدد بمقاضاة مالك نادي تشيلسي السابق

وتم تجميد حصيلة بيع النادي البالغة 2.5 مليار جنيه إسترليني (2.950 مليار يورو) في حساب بنكي بريطاني بعد قرار الحكومة فرض عقوبات على رجل الأعمال الروسي على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير عام 2022.

وفي بيان مشترك صادر اليوم الثلاثاء، أعربت راشيل ريفيز وديفيد لامي وزيرا الاقتصاد والخارجية، على الترتيب، عن خيبة أملهما لعدم التمكن من التوصل إلى اتفاق مع أبراموفيتش بشأن مصير تلك الأموال المجمدة

وترغب الحكومة البريطانية في أن يتم توجيه هذه الأموال إلى المساعدات الإنسانية في أوكرانيا، ولكن أبراموفيتش يود أن يتم توجيهها إلى جميع ضحايا الحرب.

وتم بيع النادي اللندني في مايو عام 2022 بعد أن كان أبراموفيتش من بين الأسماء التي فُرض عليها عقوبات.

ووفقًا لوسائل إعلام، كان الملياردير الروسي، الذي جنى ثروته من قطاعي النفط والغاز في بلاده، يحظى بعلاقات وثيقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولكنه نفى ذلك الأمر.