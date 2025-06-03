نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سينر يبلغ دور الثمانية في "رولان جاروس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

واصل النجم الإيطالي يانيك سينر، المصنف الأول عالميًا، مشواره في منافسات فردي الرجال ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس، وذلك عقب فوزه على الروسي أندريه روبليف، المصنف 17، 1/6 و3/6 و4/6 ليتأهل إلى دور الثمانية.

سينر يبلغ دور الثمانية في "رولان جاروس"

وفاز سينر بثلاث بطولات كبرى، حيث توج بلقب أمريكا المفتوحة في سبتمبر الماضي، وبطولة أستراليا في يناير الماضي.

وسيحاول النجم الإيطالي الوصول لقبل نهائي (رولان جاروس) للعام الثاني على التوالي حينما يواجه الكازاخي ألكسندر بوبليك، المصنف 62 عالميًا، يوم الأربعاء.