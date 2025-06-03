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أحمد جودة - القاهرة -

يصل المنتخب الإيراني إلى الدوحة اليوم الثلاثاء، تمهيدًا لمواجهة منتخب قطر على إستاد جاسم بن حمد في المواجهة المقرر لها يوم الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة التاسعة من منافسات المجموعة الأولى من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

منتخب إيران يصل الدوحة الثلاثاء لمواجهة نظيره القطري

ومن المقرر أن يخوض الفريق الإيراني مرانه الأول اليوم الثلاثاء على ملاعب أكاديمية إسباير أو إستاد خليفة الدولي، حيث سيحسم علي جبريل مراقب المباراة الأمر مع مسؤولي المنتخب الإيراني.

وأكدت بعض المصادر أنه في حالة عدم موافقة الفريق الإيراني على ملعب التدريب المخصص، سيخوض الفريق تدريبه قبل المباراة بيوم على إستاد جاسم بن حمد مستضيف اللقاء وفقًا للوائح، وبناء عليه سيتم الإعلان عن جدول مواعيد المؤتمر الصحافي الخاص بالفريقين ومواعيد وأماكن التدريب بعد جلسة مراقب المباراة مع مسؤولي المنتخب الإيراني عقب وصولهم اليوم.

على الجانب الأخر خاض المنتخب القطري تدريبه الإثنين بشكل طبيعي على إستاد خليفة المونديالي، بحماس كبير ومعنويات عالية من أجل الوصول إلى أفضل جاهزية فنية وبدنية، وسيواصل الفريق تدريباته حتى موعد المباراة.

وكان الإسباني جولين لوبيتيغي مدرب الفريق القطري منح اللاعبين راحة من التدريبات يوم الخميس، ثم عاد الفريق يوم الجمعة للتدريبات بمشاركة جميع اللاعبين الذين تم استدعائهم للقائمة، وآخرهم شهاب الليثي حارس الشحانية الذي انتظم في التدريبات الجماعية.

ويسعى الفريق القطري لتحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث.

وشهدت التدريبات تركيز كبير من قبل اللاعبين وإلتزام تام بتعليمات المدرب لإظهار قدراتهم، ونيل ثقة المدرب الجديد لحجز مكان في التشكيل الأساسي الذي سيتم الإعتماد عليه في المباراتين المقبلتين أمام إيران وأوزبكستان.

وأعلن الاتحاد القطري عن طرح تذاكر اللقاء عبر الموقع الإلكتروني، وذلك قبل أسبوع تقريبًا وحرص الاتحاد على توضيح كيفية التواصل في حالة وجود أي صعوبة في عملية الشراء لتذليل كافة العقبات أمام الجماهير الراغبة في حضور المباراة، والوقوف خلف الفريق في هذه المرحلة المهمة من عمر التصفيات.