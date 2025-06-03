نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماتيوس يتوقع تحطيم كيميتش رقمه القياسي مع منتخب ألمانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يعتقد أسطورة كرة القدم الألماني لوثار ماتيوس أن جوشوا كيميتش، نجم فريق بايرن ميونخ، لديه القدرة على تحطيم رقمه القياسي في عدد المباريات الدولية مع منتخب (الماكينات).

ماتيوس يتوقع تحطيم كيميتش رقمه القياسي مع منتخب ألمانيا

وشارك ماتيوس في 150 مباراة دولية سواء مع منتخب ألمانيا الغربية أو ألمانيا الموحدة، فيما يخوض كيميتش /30 عاما/ مباراته الدولية رقم 100 خلال لقاء المنتخب الألماني ضد نظيره البرتغالي غدا الأربعاء في الدور قبل النهائي لبطولة دوري أمم أوروبا في مدينة ميونخ الألمانية.

قال ماتيوس لصحيفة (بيلد) الألمانية، اليوم الثلاثاء: "لقد قلت قبل سنوات: إذا كان هناك من يستطيع اللحاق بي، فهو جوشوا. وأنا متمسك بهذا الرأي. إنه لا يزال شابا، نادرا ما يتعرض للإصابة، إنه طموح للغاية. إذا استمر على هذا المنوال، فقد يصل إلى 170 مباراة دولية".

وكتب ماتيوس، الذي توج بكأس العالم عام 1990 في مقال له على موقع (سكاي): "سأكون سعيدا من أجل كيميتش إذا حطم رقمي القياسي وخاض أكثر من 150 مباراة دولية".

ويلعب كيميتش بشكل أساسي في مركز الظهير الأيمن تحت قيادة يوليان ناجلسمان، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، رغم أنه يلعب في خط الوسط مع بايرن، المتوج بلقب الدوري الألماني في الموسم المنتهي.

ويتمنى ماتيوس /64 عاما/ رؤية كيميتش في مركز لاعب وسط الملعب بمنتخب ألمانيا مجددا، حيث قال "إنه لاعب رائع للغاية في مركزي الظهير الأيمن وخط الوسط. أعتقد أنه أكثر فعالية في وسط الملعب، حيث يسيطر على إيقاع اللعب. أما لعبه كظهير أيمن، فهو يحرمه من المشاركة بنفس القدر في بناء الهجمة".

واستدرك ماتيوس في ختام حديثه، حيث قال "لكن يوليان ناجلسمان لا يملك لاعبا آخر يلبي متطلبات مركز الظهير الأيمن. ولا أرى حلا مقنعا آخر في هذا المركز أيضا".

يذكر أن الفائز من مباراة ألمانيا والبرتغال سوف يصعد للمباراة النهائية في دوري أمم أوروبا لملاقاة الفائز من لقاء المربع الذهبي الآخر بين منتخبي إسبانيا وفرنسا، في حين يلتقي الخاسران من أجل تحديد صاحب المركز الثالث في البطولة القارية.