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أحمد جودة - القاهرة -

نقل أيقونة كرة القدم الإنجليزية جاري لينيكر البودكاست الخاص به إلى منصة البث (دازن) بعد رحيله عن هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

جاري لينيكر يرحل عن بي بي سي وينقل برنامجه إلى منصة دازن

وبموجب هذه الشراكة سيقوم البرنامج، الذي يقدمه لينيكر إلى جانب الأسطورة الإنجليزي آلان شيرر وميكاه ريتشاردز، بإدراج لقطات من مباريات كأس العالم للأندية في النسخة المصورة من العرض.

وتأتي تلك الاتفاقية مع دازن، الحائزة على حقوق بث مونديال الأندية الذي يقام في الولايات المتحدة خلال شهري يونيو الجاري ويوليو القادم، بعد إزالة البودكاست من خدمة البث الصوتي التابعة إلى (بي بي سي) الأسبوع الماضي.

وقرر لينيكر /64 عاما/ عدم تقديم برنامجه في وقت سابق، بعد جدل على مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما عقب نشره منشورا عن الصهيونية، تضمن رسما لفأر، وهو ما يعتبر تاريخيا إهانة معادية للسامية.

ولن يشارك لينيكر، الذي قدم اعتذارا غير مشروط، في تغطية (بي بي سي) لكأس العالم 2026 أو كأس الاتحاد الإنجليزي الموسم المقبل، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).