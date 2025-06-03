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أحمد جودة - القاهرة -

يعتقد نجم التنس البريطاني جاك درابر أن الوصول إلى مستوى الإيطالي يانيك سينر والإسباني كارلوس ألكاراز ربما يستغرق عامين آخرين.

درابر يطمح لتقليص الفجوة مع ألكاراز وسينر في العامين المقبلين

وأهدر درابر /23 عاما/ فرصة مواجهة سينر، المصنف الأول عالميا، في منافسات فردي الرجال ببطولة فرنسا المفتوحة (رولان جاروس)، ثاني بطولات (جراند سلام) الأربع الكبرى هذا الموسم، بعد خسارته في الدور الرابع للمسابقة المقامة على الملاعب الرملية أمام الكازاخي ألكسندر بوبليك أمس الاثنين.

ويحتل المصنف البريطاني الأول الآن المركز الرابع في التصنيف العالمي لاتحاد لاعبي التنس المحترفين حاليا، خلف سينر وألكاراز والألماني ألكسندر زفيريف فقط.

لكن الإصابات التي تعرض لها درابر في بداية مسيرته تسببت في جعله متأخرا عن منافسيه من حيث الخبرة، حيث حملت خسارته أمام بوبليك الرقم 162 في سجل مبارياته في بطولات التنس، فيما لعب ألكاراز /22 عاما/ أكثر من 300 مباراة، ولعب سينر، الذي يكبر درابر ببضعة أشهر فقط، أكثر من 350 مباراة.

وقال درابر "ما زلت أعتقد أنني متأخر كثيرا عن سينر وألكاراز. لا يزال أمامي الكثير لأتعلمه. إذا نظرتم إلى مباريات اتحاد لاعبي التنس المحترفين، فكم عدد اللقاءات التي خاضها كلاهما، ربما لعبا ضعف ما لعبت".

أضاف درابر في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "ربما يتقدمان علي بعام أو اثنين، ومن الواضح أنهما اكتسبا خبرة أكبر بكثير. بصراحة، يتعين علي القيام بالكثير لكي ألحق بهما."

أوضح النجم البريطاني "مستواي يتحسن باستمرار، لكن الأمر لا يقتصر على التنس فقط، بل يتعلق أيضا باستمرارية أدائهما. على الرغم من أنني أصبحت أكثر ثباتا في مستواي، فإن الأمر يتعلق باللعب في الوقت المناسب، وهذه هي البطولات المهمة".

وشدد درابر "لا يزال أمامي الكثير لأفعله للوصول إليهما، وأعتقد أنني أعمل بجد، وأقوم بالأشياء الصحيحة، وسنرى ما سيحدث."

ومع ذلك، يستطيع درابر أن يسترجع موسمه الناجح على الملاعب الرملية، بعد وصوله لنهائي بطولة مدريد وتقدمه للدور الرابع لأول مرة في رولان جاروس، قبل أن يتوجه إلى أرض الوطن للمشاركة في بطولة إنجلترا المفتوحة على الملاعب العشبية، التي تنطق في 30 يونيو الجاري.

أكد درابر: "سأكون سعيدا للغاية بالخروج من الملاعب الرملية. كما تعلمون، هذه مجرد حقيقة. إنني فخور للغاية بقدرتي على التكيف وقبول تحدي اللعب على تلك الملاعب"

وشدد "أتطور بشكل ملحوظ أسبوعا بعد آخر، وتعلمت الكثير، وتحسن أدائي. جئت إلى هنا، وفزت بثلاث مباريات، ووصلت إلى الدور الرابع رغم أنني لم ألعب أفضل مما قدمته في مدريد وروما.

واختتم درابر تصريحاته قائلا "سأكون سعيدا باللعب على أرضية أسرع، أرضية أشعر براحة أكبر في التحرك عليها. نعم أتطلع للعودة إلى الوطن، للعب على العشب، بالتأكيد