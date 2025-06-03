جوب بيلينغهام يرغب في الانضمام لدورتموند

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أحمد جودة - القاهرة -

يرغب جوب بيلينغهام، الشقيق الأصغر للنجم الإنجليزي جود بيلينغهام نجم ريال مدريد الإسباني، في الانضمام لصفوف فريق بروسيا دورتموند الألماني، حسبما أفادت صحيفة بيلد الألمانية، اليوم الثلاثاء.

وتأتي تلك الرغبة في ظل سعي جوب (19 عامًا) للسير على نهج شقيقه الأكبر، الذي سبق له اللعب مع دورتموند.

ويعد لاعب خط الوسط، الذي يلعب لفريق سندرلاند، الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي الممتاز، محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية مثل آينتراخت فرانكفورت ولايبزغ الألمانيين وعدة فرق أخرى في إنجلترا.

لكن التقرير أشار إلى أن جوب رفض عروضًا من هذه الأندية، مشيرًا إلى أنه يتطلع بشدة للعب مع دورتموند.

وكان جوب حاضرًا باستمرار في دورتموند عندما كان جود بيلينغهام، يدافع عن ألوان النادي الألماني بين عامي 2020 و2023، حيث شاهد كيف تحول شقيقه إلى أحد أفضل اللاعبين في العالم حاليًا.



ومن المتوقع الآن أن تبدأ المفاوضات بين دورتموند وسندرلاند، حيث يرجح أن تصل قيمة صفقة انتقال لاعب منتخب إنجلترا للشباب تحت 21 عاما إلى 30 مليون يورو (34 مليون دولار).