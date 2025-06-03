نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الوداد المغربي في كأس العالم للأندية 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي كرة القدم الإفريقية مباريات الوداد المغربي وذلك ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية في يونيو المقبل.



تقام بطولة كأس العالم للأندية التي تضم 32 ناديًا في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 7 يوليو المقبل وهي الأولى من نوعها بهذا الشكل الموسع.



وتحضر الأندية العربية بشكل كبير، حيث يمثل كلا من الأهلي المصري والترجي التونسي والوداد المغربي كما يشارك الهلال السعودي والعين الإماراتي ضمن نخبة أبطال آسيا بينما تشهد البطولة حضور عمالقة أوروبا وأمريكا الجنوبية وعلى رأسهم ريال مدريد ومانشستر سيتي وتشيلسي وبايرن ميونيخ.



يطمح الوداد المغربي في الذهاب بعيدًا في البطولة وتحقيق إنجاز جديد بعد برونزية 2020.



مواعيد مباريات الوداد المغربي في كأس العالم للأندية:

- مانشستر سيتي والوداد يوم 18 يونيو 2025 في تمام السابعة مساء بتوقيت مصر والسعودية.



- يوفنتوس والوداد المغربي يوم 22 يونيو 2025 في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر والسعودية.



- الوداد الرياضي والعين الإماراتي يوم 26 يونيو 2025 في تمام العاشرة مساء بتوقيت مصر والسعودية.

