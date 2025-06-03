نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث متابعو كرة القدم الأوروبية في معرفة القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا والبرتغال في اللقاء الذي سيجمع الفريقين غدًا الأربعاء الموافق الرابع من شهر يونيو الجاري، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

ويحتضن ملعب "أليانز أرينا"، هذه المواجهة القوية التي ستجمع بين منتخب ألمانيا والبرتغال، ضمن منافسات الدور نصف النهائي بدوري الأمم الأوروبية.

موعد مباراة ألمانيا ضد البرتغال في دوري الأمم الأوروبية

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة ألمانيا ضد البرتغال غدًا الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، الثامنة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا ضد البرتغال في دوري الأمم الأوروبية

سيتم نقل وإذاعة مباراة ألمانيا ضد البرتغال مساء غد الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق العماني خليل البلوشي.

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

معدل الترميز: 27500.

جودة العرض: HD.

